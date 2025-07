Conference League, pronostico e quote di Arda-Hjk

Riflettori puntati sull'Arena Arda di Kardzhali per il confronto tra l'Arda e l'Hjk. Il match, valido per l'andata del secondo turno preliminare di Conference League, vede i padroni di casa partire con i favori del pronostico. L'undici bulgaro, reduce dal ko esterno contro il Cska 1948 Sofia per 1-0, è chiamato al riscatto contro un Hjk che nel turno precedente è riuscito a rimontare ben 4 reti di svantaggio contro il Runavik (sconfitta per 4-0 all'andata, successo per 5-0 al ritorno).