Pronostici Jupiler League, Anversa-Union Saint Gilloise: l'analisi del match

Signore e signori, si… ricomincia. In Belgio questo weekend prende il via il campionato e la Jupiler League propone come primo match della stagione un interessante Anversa-Union Saint Gilloise , ovvero la quinta classificata contro la terza classificata dello scorso torneo (con 9 punti di distacco tra le due), ovvero ancora la perdente della finale playoff per la Conference League contro la squadra vincitrice del titolo di campione del Belgio.

Campioni in carica favoriti al novantesimo

La prima uscita dell'Union Saint Gilloise non è stata fortunatissima visto che, soltanto qualche giorno fa, ha visto sfumare la conquista della Supercoppa del Belgio per mano del Club Brugge (1-2 il risultato finale). L’Anversa si è preparata a questo esordio disputando tre amichevoli con la prima persa e le ultime due vinte entrambe per 2-0 (ma contro Willem II e Eupen, avversari non proprio irresistibili). I campioni del Belgio, prima del ko in Supercoppa, hanno invece battuto in amichevole 1-0 il Paris Fc (neopromosso in Ligue 1), pareggiato 1-1 contro il Feyenoord e perso 1-0 contro il Psv. Tra marzo e maggio di quest’anno Anversa e Union Saint Gilloise si sono incontrati due volte e i risultati (5-1 prima e 4-0 poi) lasciano poco spazio a qualunque altra considerazione. Con queste premesse il primo incontro della Jupiler League sembra destinato a regalare un interessante segno 2, esito che su Cplay paga 2.05 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.97.