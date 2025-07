Pronostici Eliteserien, Fredrikstad-Stromsgodset: quote e statistiche del match

Ormai è allarme rosso, nel massimo campionato norvegese, per lo Stromsgodset capace (si fa per dire) di conquistare soltanto 6 punti in 14 partite disputate (con 17 reti realizzate e ben 33 subìte) precipitando così al penultimo posto in classifica a 8 lunghezze di distanza dall’Ham Kam che occupa la terz’ultima posizione (quella che prevede lo spareggio per restare in Eliteserien). Nell’anticipo della 15esima giornata lo Stromsgodset gioca in trasferta sul campo del Fredrikstad che in classifica al momento è settimo con un bottino di 22 punti conquistati grazie a 20 reti all’attivo e 18 al passivo.