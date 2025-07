Torneo Betano, Clausura: pronostico e quote di Sarmiento Junin-Lanus

Sarmiento Junin, squadra dal pareggio facile all'Eva Peron

Il Lanus nel torneo di Apertura non ha fatto registrare dei buoni risultati in trasferta. L'undici granata nelle 8 gare esterne disputate è riuscito a raccogliere solamente 7 punti frutto di una sola vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte (4 reti all'attivo e 6 al passivo). Il Sarmiento Junin invece davanti al proprio pubblico ha regalato per ben 6 volte su 8 il segno X al novantesimo (1 vittoria e 1 sconfitta nelle restanti 2 gare interne disputate). Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il pareggio al termine del secondo tempo di gioco non si può di certo escludere del tutto. Il segno X è proposto su Cplay a 2.90, su Goldbet a 2.75 e su Sisal a 2.80. Probabile l'Under 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.