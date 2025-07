Campionato argentino, pronostico e quote di Union Santa Fe-Tigre

L' Union Santa Fe dopo aver conquistato un punto sul campo del Boca Juniors (1-1) si appresta a ricevere un Tigre che nella precedente giornata di campionato è riuscita a battere in casa l' Argentinos Jrs per 2-1. La classifica del torneo di Clausura al momento vede i padroni di casa posizionati in 3ª posizione con 4 punti (successo per 1-0 all'esordio contro l' Estudiantes ) mentre gli ospiti sono settimi con 3 (sconfitta per 2-1 contro il Velez nel corso della 1ª giornata).

Poche reti in vista al novantesimo

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dell'Union Santa Fe ma dando uno sguardo agli ultimi due precedenti si nota subito come il Tigre abbia sempre conquistato l'intera posta in palio al novantesimo. Due vittorie però arrivate in casa mentre nelle ultime 2 gare ufficiali disputate a Santa Fe il Tigre ha collezionato 1 pareggi e 1 sconfitta (entrambe le sfide sono terminate Under 1,5). Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.20 mentre il "2" si gioca a 3.65. L'Union Santa Fe davanti al proprio pubblico viene da 5 Under 2,5 consecutivi, un esito che in questa occasione è proposto su Cplay a 1.38, su Goldbet a 1.35 e su Planetwin a 1.36.