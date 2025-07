Veikkausliiga, quote e pronostico di Gnistan-Hjk

Nnel massimo campionato finlandese tutte le squadre hanno disputato 17 partite, tutte tranne Gnistan e Hjk che si affrontano oggi nell’unico posticipo in programma. Dopo queste fatidiche 17 giornate al comando della Veikkausliiga c’è l’Inter Turku (37 punti) che precede di un paio di lunghezze l’Ilves a sua volta davanti a Kuopio Ps (31 punti) e Hjk (29 punti). Lo Gnistan, invece, occupa la sesta posizione insieme al Vaasa Ps (entrambe hanno 20 punti all’attivo) ed è in lotta per trovare un posto negli spareggi Championship (riservati alle prime sei) anziché dover prendere parte a quelli per la retrocessione (riservati alle seconde sei).

Ospiti favoriti al novantesimo

In classifica le posizini tra Gnistan e Hjk sono vicine ma i punti di differenza sono molto più ampi come differente è il discorso relativo alle reti. Sono infatti 35 quelle messe a segno dall’Hjk contro le 21 dei suoi avversari e sono 18 quelle incassate dall’undici di Helsinki (seconda migliore difesa del torneo) contro le 27 invece subìte dallo Gnistan. Vale la pena aggiungere che l’Hjk ha superato il primo turno di qualificazione alla Conference League eliminando il Runavik (avversario non proprio irresistibile) e ha pareggiato 0-0 l’andata del secondo turno in casa dell’Arda (altra compagine di caratura modesta). Doveroso anche ricordare che in questo 2025 Gnistan e Hjk si sono già incontrati due volte e, strano a dirsi, lo Gnistan ha vinto per 1-0 in entrambe le occasioni. Stavolta si dovrebbe cambiare e allora occhio al 2. La vittoria dell'Hjk è proposta su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 1.75.