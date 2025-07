Pronostico Drita-Copenaghen, vincono ancora i danesi? Cosa dicono le quote

Quanti gol segna il Copenaghen? Ecco il consiglio

Primo round di marca danese ma il 2-0 è arrivato solo nella ripresa e tutto di rigore, merito del glaciale Mattsson. Ai kosovari servirà un’impresa per ribaltare la situazione, anche alla luce del divario tecnico. Nel turno precedente il Drita aveva eliminato il Differdange (Lussemburgo) con un complessivo 4-2 nel doppio confronto.

Nel campionato danese il Copenaghen ha prima battuto 3-2 in trasferta il Viborg e poi 2-0 in casa il Vejle. Visto il risultato dell’andata il Copenaghen (per le quote favorito) non ha necessità di premere sull’acceleratore.

Segnare uno o due gol dovrebbe essere sufficiente per accedere al turno successivo, limitando chiaramente i danni in difesa.

Il Multigol Ospite 1-2 è un’opzione che rende 1.64 volte la posta se giocata su Cplay e Begamestar, su Sisal l'offerta sale a 1.72.