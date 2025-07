Preliminari di Champions League, Dinamo Kiev-Hamrun: quote e pronostico

Under 2,5 oppure Over? Bookie convinti

L’allievo di Zeman ha regalato al club uno storico accesso al secondo turno di qualificazione, dopo un incontro memorabile vinto ai calci di rigore (ben 28 in totale!) contro lo Zalgiris, non prima di aver pareggiato lo 0-2 incassato all’andata. Peccato però che l’Hamrun abbia incontrato sulla sua strada un ostacolo come la Dinamo Kiev, che al primo esame ufficiale della stagione non si è fatto trovare impreparato.

Difficile pensare che gli Spartans possano firmare un’altra impresa ma la voglia di onorare l’impegno sarà comunque ai massimi livelli.

Lecito dunque ipotizzare diverse reti anche nel match di ritorno, che si giocherà sul neutro di Lublino (Polonia).

I bookmaker si aspettano un match da Over 2,5, esito quotato a 1.42 da Cplay, a 1.38 da GoldBet e Lottomatica. In alternativa, si può valutare il Multigol 3-6 proposto mediamente a 1.50.