Argentina, torneo di Clausura: in Deportivo Riestra-Atletico Tucuman super quota per...

Sembra appena partito e già la terza giornata del torneo di Clausura del campionato Betano (la serie A argentina) sta per andare in archivio. All’appello manca solo qualche partita e stasera nel gruppo B (la competizione vede le 30 squadre partecipanti divisi in due gironi da 15) si gioca una interessante Deportivo Riestra-Atletico Tucuman , due formazioni che hanno esordito, rispettivamente, con una vittoria e una sconfitta (il Deportivo) e una vittoria più un pareggio (l’Atletico).

Comparazione quote: segno 1 finale

Sono 3 le reti realizzate nei primi 180 minuti da entrambe e sono sempre 3 quelle incassate dai bianconeri di Buenos Aires contro le 2 subìte invece dai loro odierni avversari. Nel torneo di Apertura, chiuso più o meno un paio di mesi fa, ha chiuso al quinto posto mentre il Tucuman è finito decimo.

E, visto che siamo in tema di avvenimenti recenti, può valere la pena ricordare che, proprio nell’Apertura (erano i primi di febbraio di quest’anno), a Tucuman il Deportivo Riestra si è imposto per 3-0. Ovviamente passa il tempo e le cose cambiano e in queste due prime esibizioni di campionato sia Deportivo che Atletico sono andate a segno in entrambe le gare ma, probabilmente, i rapporti di forza esistenti solo poco tempo fa non possono essere cambiati completamente.

Per tale ragione (e anche perché la quota si presenta interessante) alla fine è il segno 1 che sembra poter pretendere le maggiori attenzioni: vale 2.55 per Cplay e Begamestar, 2.45 per Bwin e 2.35 per LeoVegas.