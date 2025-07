Pronostico Central Cordoba-Defensa y Justicia: non c'è due senza tre...

Quante reti in partita? Cosa dicono le quote

L’undici di casa, nelle prime due esibizioni, ha rimediato altrettanti pareggi che gli valgono 2 punti e un posticino in fondo alla classifica (o quasi) mentre i suoi avversari hanno prima pareggiato al debutto (0-0 in casa del Banfield) e hanno poi conquistato l’intera posta in palio battendo 2-0 l’Aldosivi posizionandosi, per il momento, nei quartieri più alti della graduatoria.

Nel torneo di Apertura le due squadre sono finite vicinissime (un punto soltanto di differenza) tra il decimo e l’undicesimo posto con lo scontro diretto del 3 febbraio vinto per 2-1 dal Defensa y Justicia.

Al via di questa Clausura doppio Under 2,5 per i bianconeri di Santiago del’Estero e doppio Under 2,5 per i gialloverdi di Florencio Varela, quanto basta per provare a dire che... non c’è due senza tre e guardare ancora in direzione di questo esito. L'Under 2,5 si gioca a 1.50 su Cplay e Begamestar, a 1.52 su Elabet e Sisal.