Preliminari di Conference League: il pronostico di Inter Escaldes-Olimpia Lubiana

Per i preliminari di Champions League ripassare (eventualmente) l’anno prossimo. Nulla da fare per Inter Escaldes e Olimpia Lubiana, ko nel primo turno preliminare della massima competizione continentale per club contro - rispettivamente - FCSB (Steaua Bucarest) e Kairat Almaty. Un’eliminazione che brucia di più agli sloveni, incapaci di andare oltre l’1-1 nel match casalingo in cui partivano decisamente favoriti, e poi sconfitti 2-0 in Kazakistan. Per l’Inter Escaldes un’eliminazione certamente più preventivabile quella arrivata per mano dei rumeni, non senza però regalarsi un 2-1 al ritorno (ko per 1-3 all’andata)... da ben 7 volte la posta.