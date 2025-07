Pronostico Panathinaikos-Rangers, operazione rimonta per i greci: le quote...

Chi è favorito per le quote e i consigli su cosa giocare

Greci puniti per le loro imprecisioni sotto porta e per l’ingenuità di Vagiannidis, espulso al 58’ per doppia ammonizione. Solo buone notizie per i Rangers, che hanno costruito il loro tesoretto nella ripresa con due gol di pregevole fattura, il secondo dei quali timbrato dal neo acquisto Gassama, subentrato al 75’ dalla panchina.

Curiosità, i “Gers” hanno segnato due gol esatti per la quarta partita consecutiva, era accaduto anche nelle amichevoli giocate contro Hibernian e Bruges.

Secondo i bookmaker sarà segno 1 al 90’: quota 1.74 su Cplay e Begamestar, 1.72 su Eurobet e 1.71 su Zona Gioco. Il “2” paga circa 4 volte la posta.

Rangers ko solo una volta nelle ultime 10 partite, la sensazione è che a prescindere dall’esito finale possa vedersi almeno una rete per parte.

Il Goal si gioca a 1.71 su Cplay e Betsson, a 1.70 su BetFlag e Zona Gioco.