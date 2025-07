Pronostici Champions League, chi passa il turno tra Ludogorets e Rijeka? Ecco il parere dei bookie

Per le quote Ludogorets favorito

Il Rijeka aveva chiuso lo scorso campionato con la miglior difesa, compattezza confermata anche nel match d’andata giocato a Fiume. Da migliorare certamente la fase offensiva, visto che il Rijeka non è riuscito a segnare anche nelle amichevoli giocate contro formazioni di livello inferiore come Cukaricki e Goztepe.

Il Ludogorets oltre al vantaggio di giocare in casa può mettere sul piatto una miglior condizione fisica rispetto agli avversari, avendo giocato cinque partite ufficiali in questo avvio di stagione.

Va ricordato che nel turno preliminare precedente la squadra allenata da Rui Mota ha superato la Dinamo Minsk con parecchi patemi: vittoria casalinga per 1-0 e ko al ritorno per 2-1, con qualificazione ottenuta grazie al gol del 2-2 segnato nei supplementari.

In sede di pronostico i bulgari sembrano poter meritare un pizzico di fiducia in più. Da considerare il segno 1, a 1.93 su Cplay e Begamestar, a 1.91 su Bet365 e a 1.90 su Bwin.

In alternativa, una possibile giocata è la combo 1X+Multigol 1-4 a quota 1.40.