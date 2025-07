Salisburgo-Brann, il pronostico è una combo... a base di "Multigol"

Salisburgo-Brann è una delle sfide che fa parte del “ Percorso Piazzate ” dei preliminari di Champions League . Il 4-1 in favore dei vice-campioni d’Austria è più di un’ipoteca sul passaggio del turno: la vincente affronterà i belgi del Bruges .

Per i bookmaker è match da Over 2,5

In Norvegia il Brann si è illuso nel primo tempo grazie al gol di Magnusson, ripresa tutta di marca austriaca con un poker che lascia ben poche speranze di qualificazione agli scandinavi.

Nelle ultime tre trasferte di campionato, infatti, il Brann ha perso nettamente contro Bodo Glimt (0-3) e KFUM Oslo (0-2), pareggiando 1-1 con l’Ham Kam. Merita rilievo il fatto che sette delle ultime otto partite esterne giocate dal Brann siano terminate (al triplice fischio) con due o tre reti totali (esito “Multigol 2-3”).

Contro una squadra votata all’attacco come il Salisburgo le reti non dovrebbero mancare. L’Over 2,5 nelle previsioni dei bookmaker è infatti favorito sull’Under.

Per variare un po’ la giocata si può provare l'esito “Multigol 1-3 1° tempo+Multigol 1-3 2° tempo”, con quota che si attesta sull’1.64 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.78 invece su Sisal.