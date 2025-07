Preliminari di Europa League, il Besiktas di Abraham cerca la rimonta contro lo Shakhtar

Non sono bastati i gol di Tammy Abraham e Joao Mario per placare la furia dello Shakhtar . Al Tupras Stadium di Istanbul gli ucraini, trascinati dal brasiliano Kevin (doppietta), si sono aggiudicati l’andata del secondo turno preliminare di Europa League con il risultato di 4-2.

Per i bookie sarà ancora spettacolo

Un incontro che ha tenuto fede alle aspettative, regalando gol e spettacolo. E che ha dato delle conferme: il Besiktas di Solskjaer come nelle amichevoli ha incassato troppi gol mentre lo Shakhtar è rimasto quello implacabile visto nel match d’andata del primo turno contro i finlandesi dell’Ilves, travolti per 6-0.

Ai turchi giovedì sera (ore 20.00) servirà una vittoria con due reti di scarto per pareggiare i conti e assicurarsi almeno i supplementari: basta questo per leggere sul copione del match la parola “show”. Elevate, sulla carta, le probabilità dell’esito Goal di materializzarsi: quota 1.47 su Cplay, 1.42 su GoldBet e Lottomatica.

Per alzare la quota (1.65) lo si può legare in combo con l’Over 2,5.