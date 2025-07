Supercoppa di Portogallo, derby Sporting-Benfica: migliori quote, statistiche e pronostico

In Portogallo la stagione ufficiale inizia giovedì 31 luglio alle 21.45, orario d’inizio della partita che assegna la Supercoppa nazionale . Lo Sporting Lisbona sfida il Benfica, a caccia del nono trionfo che vorrebbe dire aggancio ai rivali nell’albo d’oro, dietro al Porto che domina con 24 titoli. Ecco quote e pronostico di questo attesissimo derby tra Sporting Lisbona e Benfica .

Chi vince il trofeo? Ecco chi è favorito per i bookie

Inizia dunque l’era post-Gyokeres per i campioni in carica del Portogallo, reduci dalle amichevoli vinte per 1-0 contro Sunderland e Villarreal. Il Benfica fin qui si è mosso meglio sul mercato e chissà che alla fine non possa alzare il trofeo.

Il segno 2 al 90’ si gioca a 2.45 su Cplay, a 2.42 su Zona Gioco e a 2.40 su Snai. La doppia chance X2 può essere un'alternativa da considerare in un match delicato come questo: quota 1.38 su Cplay, 1.41 su Zona Gioco e 1.34 su Sisal.