Pronostico Fredericia-Copenaghen: campioni in carica a caccia del "tris"

Meglio di così il Copenaghen non poteva iniziare. I “Leoni” nelle prime due giornate di campionato hanno prima battuto in trasferta il Viborg per 3-2 e poi sono riusciti a ripetersi in casa contro il Vejle per 2-0. Tre punti in classifica invece per il Fredericia che dopo aver perso all’esordio contro il Nordsjaelland (3-2 in casa) si è prontamente riscattato andando a vincere sul campo del Silkeborg per 2-0 in trasferta.