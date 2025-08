Sedicesimi di Copa Argentina, quote ok per il River Plate

Per chiudere i sedicesimi di finale di Copa Argentina manca all’appello San Martin Tucuman-River Plate che sarà giocata nella notte tra sabato e domenica, in campo neutro.

Ecco l'esito che può raddoppiare la posta

Tra le due squadre c’è differenza di categoria e, come se non bastasse, la formazione che milita nella Primera Nacional (attualmente occupa il terzo posto), nelle ultime 8 esibizioni nel suo campionato, ha vinto soltanto 2 volte, ha pareggiato altre 2 gare e ha perso le restanti 4.

Per il River Plate, reduce dal Mondiale per club, l’avvio del torneo di Clausura è stato decisamente positivo con 2 vittorie e un pareggio nelle prime 3 giornate con 7 reti realizzate e solo 1 subìta.

Il segno 2 vale circa 1.45 e non sembra in discussione e, probabilmente, potrebbe anche scapparci l’Over 2,5 che si può giocare a 1.95 su Cplay e Begamestar, a 2 su Bwin e Planetwin.