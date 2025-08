Juventus qualificata alla prossima Champions League? Quanto vale per i bookmaker

Inter e Napoli hanno un posto "assicurato" nella prossima Champions League , per gli altri due sarà bagarre tra almeno cinque-sei squadre. Questa l'indicazione di massima che si può trarre osservando le quote relative alla scommessa " Piazzato tra i primi 4 ". Una delle nuove Antepost sulla Serie A , ovvero le giocate a lungo termine aperte dai bookie per il massimo campionato italiano.

Quote qualificazione Champions: la Juve paga...

Napoli in Champions a 1.15, Inter a 1.20. Insomma, per i bookie nessun dubbio: Conte e Chivu non falliranno l'obiettivo "minimo" ovvero chiudere nella top four della classifica della Serie A 2025/26.

Sarà il campo a confermare o meno tale previsione ma il discorso resta in ogni caso aperto alle altre due squadre che riusciranno a centrare il fondamentale traguardo.

I bookie danno ottime possibilità alla Juventus di Tudor e al Milan di Allegri, proposte in Champions a 1.50 da Cplay, Begamestar e Sisal.

Nella corsa Champions può dire la sua anche la nuova Roma di Gasperini: a 2.35 per Cplay e Begamestar tornerà in Champions League, l'ultima volta per i giallorossi risale alla stagione 2018/19. Per Sisal, invece, tale opzione è fissata a 2.25.

C'è un po' più di scetticismo nei confronti dell'Atalanta, quotata a 5.50. Per la Lazio in Champions l'offerta oscilla tra 6.50 e 7.50.