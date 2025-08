Pronostico Corinthians-Fortaleza, il Timao torna a vincere in casa? Le quote...

Da tre partite non riesce a vincere ma, almeno, nelle ultime due ha conquistato altrettanti pareggi riuscendo così a muovere la classifica. Una classifica che per il Corinthians quest’anno non è troppo brillante visto che l’undici di Sao Paulo viaggia più o meno al centro della graduatoria pur essendo una di quelle squadre che non ha alcun match da recuperare.

Vince il Corinthians? Ecco quanto vale l'1 per i bookie

In questa penultima giornata del girone di andata al Corinthians tocca ospitare il Fortaleza che, in quanto a classifica, sta sicuramente peggio visto che occupa al momento il terz’ultimo posto e ha assoluto bisogno di punti per cercare di abbandonare le posizioni che portano alla retrocessione.

Corinthians e Fortaleza sono distanti 7 punti in classifica ma hanno più o meno le stesse reti fin qui realizzate (16 contro 17) e fin qui subìte (20 contro 23). Il Corinthians, considerando tutte le manifestazioni, nelle ultime 13 esibizioni ha fatto registrare ben 12 esiti Under 2,5 (comprese le ultime 5) mentre il Fortaleza in trasferta non ha ancora mai vinto e ha fatto registrare 3 pareggi e 4 sconfitte con 3 sole reti realizzate e ben 13 subìte.

C’è stato già modo di sottolineare come ogni tanto qualche sorpresa ci possa scappare ma in questo caso suggerire un risultato diverso dall’1 sembrerebbe alquanto azzardato (e poi il Corinthians, davanti ai propri tifosi, non vince in campionato da 3 gare di fila).

La vittoria del Corinthians si può giocare a 1.90 su Cplay e Begamestar, a 1.88 su Bwin.