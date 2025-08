Shkendija-Qarabaq, quote, pronostico e statistiche del match

Riflettori puntati sull’ Ecolog Arena per la sfida tra lo Shkendija e il Qarabaq . Entrambe le compagini hanno superato a pieni voti il turno precedente, i padroni di casa sono riusciti ad imporsi sullo Steaua Bucarest per 3-1 (al successo ottenuto all’andata per 1-0 ha fatto seguito la vittoria per 2-1 centrata al ritorno) mentre la formazione ospite si presenta all’Ecolog Arena dopo aver eliminato lo Shelbourne con un complessivo 4-0 (3-0 nei primi 90 minuti e 1-0 al ritorno).

Poche reti nell'aria, ecco la quota dell'Under 2,5

Quote alla mano è il Qarabag a partire con i favori del pronostico, il segno 2 al novantesimo è proposto mediamente a 1.65 mentre l’1 moltiplica una qualsiasi puntata per 4.60. Under o Over 2,5? L’esito che prevede al massimo due reti al termine del secondo tempo è offerto su Cplay a 1.80, su Goldbet a 1.77 e su Sisal a 1.85, il suo opposto invece moltiplica una qualsiasi puntata per 1.85.