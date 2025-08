Champions League, pronostico Feyenoord-Fenerbahce: l'analisi del match

Siamo soltanto al terzo turno preliminare ma il palinsesto della Champions League prevede già partite del calibro di Feyenoord-Fenerbahce . Per entrambe le squadre si tratta dell’esordio in questa competizione, l’undici di Rotterdam con il 4-0 inflitto al Wolfsburg ha messo la parola fine a una serie di 3 amichevoli perse consecutive contro Liefering (2-0), Nizza (2-1) e Gent (2-1) mentre la compagine turca nelle sfide estive ha fatto registrare complessivamente 4 vittorie (1-0 Lazio ; 4-0 Al Ittihad ; 2-0 Leira e 2-1 Portimonense ) e 1 sconfitta (3-2 Benfica ).

Entrambe a segno? La quota dell'esito Goal

Quote alla mano la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è proposto mediamente a 2.05 mentre il “2” moltiplica una qualsiasi puntata per 3.05. Davanti al proprio pubblico il Feyenoord tenterà in tutti i modi di vincere l’incontro ma lo stato di forma del Fenerbahce non lascerà di certo tranquilla la difesa olandese. Da provare il Goal al termine del secondo tempo di gioco, esito in lavagna su Cplay a 1.52, su Goldbet a 1.53 e su Bet365 a 1.57.