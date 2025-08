Pronostico e quote di Salisburgo-Club Brugge: le statistiche del match

Il Club Brugge si prepara a fare il suo esordio nei preliminari di Champions League. La compagine belga si presenta in Austria con tre impegni ufficiali sulle spalle: vittoria ottenuta in Supercoppa contro l’Union Saint Gilloise (2-1 con le reti siglate nel primo tempo da Tzolis e Vanaken) e 3 punti conquistati nel corso delle prime due giornate di campionato disputate contro il Genk (2-1) e il Mechelen (partita persa per 2-1). Bene il Salisburgo che nel mezzo del 5-2 complessivo inflitto al Brann (4-1 in trasferta e 1-1 in casa) è riuscito a battere il Dietach per 4-0 nei trentaduesimi di finale di OFB Cup e pareggiare per 2-2 in campionato contro il Ried.