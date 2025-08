Europa League, pronostico e statistiche di Cluj-Braga

Al " Costantin Radulescu ” va in scena l’andata di Cluj-Braga , confronto valido per strappare il pass per l’ultimo turno preliminare di Europa League . Entrambe le squadre sono reduci da una doppia sfida terminata ai tempi supplementari. Il Cluj grazie a una rete siglata da Sinyan al minuto 96 è riuscito ad avere la meglio sul Lugano (0-0 al termine dei 180 minuti di gioco) mentre il Braga ha eliminato il Levski con un gol segnato da Navarro al 104° minuto (anche in questo caso il doppio confronto era terminato a reti bianche).

Difficile l'Over 2,5 al "Costantin Radulescu"

Il ruolino di marcia del Cluj parla in maniera molto chiara, la formazione di casa nelle ultime 5 apparizioni in campo ha fatto registrare l’Under 2,5 in 4 occasioni, da non escludere quindi che anche la partita contro il Braga possa terminare con al massimo due reti al triplice fischio dell’arbitro. L'Under 2,5 su Cplay a 1.63 mentre su Goldbet e Bwin paga rispettivamente 1.60 e 1.62. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare il Multigol 1-2.