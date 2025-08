Preliminari di Europa League, quote e statistiche di Panathinaikos-Shakhtar

Non sarà la Champions League ma ha comunque il suo fascino, il terzo turno preliminare di Europa League prevede la sfida tra il Panathinaikos e lo Shakhtar . La compagine greca , eliminata dalla coppa dalle “grandi orecchie” per mano dei Rangers (l’undici di Glasgow dopo aver vinto l’andata per 2-0 in casa è riuscito a difendere il risultato in Grecia, 1-1 ad Atene) va a caccia di riscatto nel doppio confronto con gli ucraini.

Porte violate al novantesimo

Non sarà una partita semplice per i biancoverdi, lo Shakhtar nei due turni precedenti non ha trovato grossi problemi contro squadre del calibro dell’Ilves (partita decisiva tutta nel match d’andata con un netto 6-0) e del Besiktas (al 4-2 ottenuto in Turchia ha fatto seguito il 2-0 sul neutro di Cracovia). Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.54 mentre il “2” è proposto a 2.65. Da valutare il Goal, esito che prevede entrambe le squadre a segno, al novantesimo. Un tale scenario è proposto su Cplay a 1.60 mentre su Planetwin e Goldbet vale 1.58.