Preliminari di Conference League, quote e pronostico di Rosenborg-Hammarby

Riflettori puntati sul “Lerkendal Stadium” di Trondheim per la sfida tra il Rosenborg e l’Hammarby. La compagine norvegese nel turno precedente ha battuto con estrema facilità il Banga. Nel dettaglio il Rosenborg si è prima imposto in casa per 5-0 e poi in trasferta ha messo il sigillo alla qualificazione con un ulteriore 2-0. Discorso leggermente differente per l’Hammarby che ha eliminato il Charleroi nei tempi supplementari (0-0 all’andata e 1-1 al ritorno, decisivo il gol del 2-1 svedese segnato da Eriksson al minuto 120).