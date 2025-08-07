Preliminari di Conference League, quote e pronostico di Rosenborg-Hammarby

Riflettori puntati sul “Lerkendal Stadium” di Trondheim per la sfida tra il Rosenborg e l’Hammarby. La compagine norvegese nel turno precedente ha battuto con estrema facilità il Banga. Nel dettaglio il Rosenborg si è prima imposto in casa per 5-0 e poi in trasferta ha messo il sigillo alla qualificazione con un ulteriore 2-0. Discorso leggermente differente per l’Hammarby che ha eliminato il Charleroi nei tempi supplementari (0-0 all’andata e 1-1 al ritorno, decisivo il gol del 2-1 svedese segnato da Eriksson al minuto 120).
Quote equilibrate, norvegesi favoriti
Quote alla mano è il Rosenborg a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 è proposto a 2.20 mentre il “2” moltiplica una qualsiasi puntata per 2.90. Partita molto equilibrata, non si può escludere il Goal, esito che prevede entrambe le squadre a segno nel corso dei 90 minuti di gioco, in lavagna su Cplay a 1.58, su Goldbet a 1.55 e su Bwin a 1.60. Da provare la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4.