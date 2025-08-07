Pronostico Copenhagen-Aarhus, le quote sorridono ai "Leoni"

In Danimarca soltanto il Copenhagen è riuscito a conquistare 9 punti nelle prime 3 giornate di campionato. I “Leoni” hanno prima battuto il Viborg per 3-2 e poi sono riusciti a ripetersi anche contro il Vejle (2-0) e contro il Fredericia (2-0). L’Aarhus, penultimo, invece non ha ancora mai vinto e nelle precedenti 3 partite ha fatto registrare soltanto due pareggi (1-1 Sonderjyske e 0-0 Midtjylland) e una sconfitta (2-1 Randers).