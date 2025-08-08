Torneo Betano, Newells Old Boys-Central Cordoba: il pronostico del match

Al “Marcelo Bielsa” di Rosario giunge un Central Cordoba ancora imbattuto. La compagine bianconera nelle prime tre giornate del torneo di Clausura ha conquistato cinque punti frutto di due pareggi consecutivi ottenuti contro Aldosivi (0-0) e Atletico Tucuman (1-1) e una vittoria fatta registrare in casa contro il Defensa y Justicia. Il Newells Old Boys padrone di casa invece vanta tre punti in classifica. L’undici rossonero ha esordito battendo l’Independiente Rivadavia per 2-1 mentre nelle successive due partite disputate ha prima perso per 2-1 contro il Banfield e poi ha pareggiato per 0-0 con l’Aldosivi.