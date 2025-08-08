Tuttosport.com

Torneo Betano, Newells Old Boys-Central Cordoba: il pronostico del match

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa
2 min
torneo betanoNewells Old Boyscentral cordoba
Torneo Betano, Newells Old Boys-Central Cordoba: il pronostico del match© EPA

Al “Marcelo Bielsa” di Rosario giunge un Central Cordoba ancora imbattuto. La compagine bianconera nelle prime tre giornate del torneo di Clausura ha conquistato cinque punti frutto di due pareggi consecutivi ottenuti contro Aldosivi (0-0) e Atletico Tucuman (1-1) e una vittoria fatta registrare in casa contro il Defensa y Justicia. Il Newells Old Boys padrone di casa invece vanta tre punti in classifica. L’undici rossonero ha esordito battendo l’Independiente Rivadavia per 2-1 mentre nelle successive due partite disputate ha prima perso per 2-1 contro il Banfield e poi ha pareggiato per 0-0 con l’Aldosivi.

Padroni di casa favoriti al novantesimo

Quote alla mano si nota subito come siano i padroni di casa a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 è proposto su Cplay a 2.17 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 2.15, la "X" vale mediamente 2.80 e il "2" 3.70.  Da provare il Multigol 2-3, esito uscito in 4 delle precedenti 5 trasferte ufficiali disputate dal Central Cordoba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA