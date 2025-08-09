Campionato argentino, Boca Juniors-Racing Club: quote e statistiche del match

Boca Juniors in difficoltà. La compagine di Buenos Aires è riuscita a conquistare soltanto due punti nelle prime tre giornate del torneo di Clausura. Nel dettaglio Edinson Cavani e compagni hanno fatto registrare prima due pareggi contro Argentinos Jrs (0-0) e Union Santa Fe (1-1) e poi hanno perso per 1-0 davanti al pubblico dell'Huracan.