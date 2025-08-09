Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

Pronostici Coppa Italia, Padova-Vicenza: l'analisi del match

L'ultimo precedente disputato all'Euganeo è terminato 1-0 per i biancoscudati
1 min
coppa italiaPadovaVicenza
Pronostici Coppa Italia, Padova-Vicenza: l'analisi del match© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Si gioca all'Euganeo il sessantaquattresimo di finale tra il Padova e il Vicenza, match a gara unica che mette a confronto la squadra vincente e la seconda classificata del precedente girone A di Serie C.

Partita equilibrata, la quota del segno 1

L'ultimo precedente disputato sul campo del Padova ha visto i biancoscudati imporsi per 1-0. Anche questa partita si preannuncia molto equilibrata e vede i padroni di casa partire di poco favoriti. Il segno 1 è offerto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 2.35 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per 2.97. Da provare in alternativa il Multigol Casa 1-2.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse