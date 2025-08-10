Coppa Italia, pronostico e quote di Pescara-Rimini

Allo stadio "Adriatico" è tutto pronto per la sfida Pescara-Rimini, match che mette in palio il pass per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà nel prossimo turno il Parma. Il Pescara ha chiuso la precedente stagione conquistando la promozione in Serie B, Ternana battuta ai rigori dopo un 1-1 complessivo uscito nei 180 minuti regolamentari.
Biancazzurri favoriti
L'undici biancazzurro gode dei favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna su Cplay , Goldbet e Lottomatica a 1.70 mentre il "2" paga mediamente 4.65. Dando uno sguardo agli ultimi precedenti si nota subito la netta prevalenza di Under 2,5 e No Goal al novantesimo, la "combo" che lega questi due esiti è uscita in 4 degli ultimi 6. Al termine del secondo tempo quindi non si può escludere la "combo" 1X+Under 3,5.