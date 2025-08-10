Coppa Italia, pronostico e quote di Pescara-Rimini

Allo stadio " Adriatico " è tutto pronto per la sfida Pescara - Rimini , match che mette in palio il pass per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . La vincente affronterà nel prossimo turno il Parma . Il Pescara ha chiuso la precedente stagione conquistando la promozione in Serie B , Ternana battuta ai rigori dopo un 1-1 complessivo uscito nei 180 minuti regolamentari.

Biancazzurri favoriti

L'undici biancazzurro gode dei favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna su Cplay , Goldbet e Lottomatica a 1.70 mentre il "2" paga mediamente 4.65. Dando uno sguardo agli ultimi precedenti si nota subito la netta prevalenza di Under 2,5 e No Goal al novantesimo, la "combo" che lega questi due esiti è uscita in 4 degli ultimi 6. Al termine del secondo tempo quindi non si può escludere la "combo" 1X+Under 3,5.