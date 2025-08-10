Serie A Betano, Cruzeiro-Santos: quote e statistiche del match

Riflettori puntati sulla 19ª giornata del campionato brasiliano. Al "Mineirao" di Belo Horizonte va in scena il confronto tra il Cruzeiro e il Santos. Il ruolino di marcia interno della squadra biancoblù parla in maniera molto chiara, le "Volpi" nelle prime 9 gare interne del torneo hanno fatto registrare la bellezza di 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Discorso totalmente differente per il Santos in trasferta, i bianconeri fuori casa vantano soltanto 2 successi, 1 pareggio e 6 sconfitte.
Quote ok per il segno 1
Tra le due compagini in campo è il Cruzeiro a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.54 mentre su Lottomatica e Planetwin moltiplica una qualsiasi puntata per 1.50. I biancoblù davanti al proprio pubblico viaggiano a una media di 2,11 reti realizzate a partita, può starci l'Over 1,5 Casa al triplice fischio dell'arbitro.