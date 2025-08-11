Preliminari di Champions League, Copenhagen-Malmoe: quote e pronostico

Un altro piccolo passo verso la fase campionato della Champions League è stato fatto. Almeno da parte delle squadre che stanno giocando i preliminari necessari, appunto, per raggiungere questo traguardo.

Ecco chi è favorito secondo i bookmaker

Sette giorni fa sono state disputate le partite di andata del penultimo turno di questi spareggi (le cosiddette “semifinali” anche se sono ben dieci le sfide in programma) e ci sono squadre che hanno già ipotecato la finale mentre ce ne sono altre che si giocano tutto domani sera.

Al primo gruppo appartengono sicuramente i Rangers (che si sono imposti per 3-0 sul Viktoria Plzen) ma anche il Benfica e la Stella Rossa che hanno vinto in trasferta con due reti di vantaggio.

In tutte le altre i giochi sono ancora apertissimi visto che un paio hanno fatto registrare un risultato di parità e le rimanenti vittorie, in casa o fuori, con una sola rete di scarto.

Uno dei due pareggi riguarda il Malmoe e il Copenhagen che in Svezia hanno chiuso il loro match a reti inviolate. Il passaggio del turno si decide quindi domani al Parken Stadium dove, evidentemente adesso è il Copenhagen a partire favorito.

Già sette giorni fa i danesi hanno messo in difficoltà i loro avversari calciando 10 volte (contro 4 soli tiri del Malmoe) e tirando 7 calci d’angolo contro zero tiri in porta e zero corners degli svedesi.

In sintonia con le quote è l’1 che si lascia preferire: la vittoria del Copenhagen si gioca a 1.62 su Cplay, a 1.58 su Netbet e a 1.55 su BetFlag.

Un altro pareggio è proposto mediamente a 3.70, il segno 2 invece può toccare quota 5.75.