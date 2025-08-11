Tuttosport.com

Pronostico Fenerbahce-Feyenoord, match da brividi tra Mourinho e van Persie

I turchi, allenati dallo Special One, devono ribaltare il ko per 2-1 rimediato all'andata in Olanda
2 min
MourinhopronosticoChampions
Pronostico Fenerbahce-Feyenoord, match da brividi tra Mourinho e van Persie© EPA

Imperdibile. Fenerbahce-Feyenoord, ovvero Mourinho contro van Persie, mette in palio la qualificazione ai playoff di Champions League. Un traguardo che gli olandesi vedono un po’ più da vicino dopo il successo in extremis dell’andata contro i turchi.

Comparazione quote: esito Goal

Un 1-2 che tuttavia può essere ribaltato dagli uomini dello Special One, che in precedenza avevano battuto 1-0 la Lazio in amichevole e perso 3-2 col Benfica.

Il Feyenoord ha seguito la “regola del due”: due gol al Fenerbahce e altrettanti al Nac Breda (2-0) al debutto stagionale in Eredivisie.

Il clima infuocato può certamente esaltare la compagine di casa ma occhio all’esperienza degli olandesi, capaci lo scorso anno di pareggiare per 3-3 in casa del Manchester City e di vincere per 3-1 sul campo del Benfica.

I presupposti per assistere ad un match con entrambe le squadre a segno sembrano esserci, l’esito Goal al triplice fischio mette d'accordo Cplay, GoldBet e Lottomatica a quota 1.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA