Pronostico Benfica-Nizza, portoghesi ad un passo dai playoff di Champions League

Benfica-Nizza è un’altra delle sfide di cartello di questi preliminari di Champions League . Al “Da Luz” di Lisbona si riparte dalla vittoria per 2-0 dei portoghesi in Costa Azzurra. Una seria ipoteca messa da Pavlidis e compagni sull’approdo ai playoff .

Il Benfica vince ancora? Cosa dicono le quote

Proprio l’attaccante greco aveva deciso la finale di Supercoppa portoghese contro i rivali dello Sporting Lisbona, certificando che almeno in questo avvio di stagione il Benfica è squadra “da secondi tempi”. Il Nizza veniva da un ciclo di sei amichevoli tutto sommato positivo quanto a risultati (una sola sconfitta, contro i tedeschi del St. Pauli) ma assai meno se si guarda al numero di gol subìti: nove.

In vista di questa sfida di ritorno il pronostico è ancora per il Benfica, che nelle prime due esibizioni ufficiali ha sempre fatto registrare l’Under 2,5.

Il segno 1 al 90’ (che in effetti dovrebbe farsi vedere) si gioca a 1.53 su Cplay, a 1.52 su LeoVegas e a 1.50 su Planetwin e Snai.