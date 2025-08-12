Conference League, pronostico Basaksehir-Viking: gli esiti probabili e... una "tentazione"

Un antipasto prima della grande abbuffata di giovedì. Riflettori puntati sulla sfida di ritorno tra Basaksehir e Viking, con il primo round terminato sul punteggio di 3-1 per i turchi. Per loro, tutto facile nel turno precedente di Conference League contro il Cherno More così come per il Viking, che ha segnato addirittura 12 reti al Koper tra andata e ritorno.