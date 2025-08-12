Tuttosport.com

Conference League, pronostico Basaksehir-Viking: gli esiti probabili e... una "tentazione"

Turchi favoriti anche al ritorno dopo la netta vittoria dell'andata in Norvegia
Conference League, pronostico Basaksehir-Viking: gli esiti probabili e... una "tentazione"© REUTERS

Un antipasto prima della grande abbuffata di giovedì. Riflettori puntati sulla sfida di ritorno tra Basaksehir e Viking, con il primo round terminato sul punteggio di 3-1 per i turchi. Per loro, tutto facile nel turno precedente di Conference League contro il Cherno More così come per il Viking, che ha segnato addirittura 12 reti al Koper tra andata e ritorno.

Match da Goal e Over per i bookie

L’attuale capolista del campionato norvegese (fin qui ha fatto più punti in trasferta che in casa) deve giocare all’attacco per cercare la rimonta qualificazione.

Il Basaksehir può anche permettersi il lusso di perdere con un gol di scarto. Probabili sulla carta sia il Goal che l’Over 2,5 (a cui però vengono associate quote inevitabilmente contenute), la “tentazione” X è da consigliare ai più temerari.

Il pareggio è offerto a 4 da Cplay e Begamestar, a 3.80 da Snai e a 3.75 da BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse