Bruges-Salisburgo, quote e pronostico: in palio l'accesso ai playoff di Champions League

Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

I belgi sono andati a sbancare per 1-0 la “Red Bull Arena” di Salisburgo, club che aveva preso parte al Mondiale per club uscendo però alla fase a gironi.

Il risultato di sei giorni fa avvantaggia evidentemente la squadra che ha raggiunto gli ottavi dell’ultima edizione di Champions, eliminata dall’Aston Villa.

Il Bruges in questo primo scorcio di stagione ha già un buon rodaggio nelle gambe, avendo vinto la Supercoppa nazionale (2-1 all’Union Saint Gilloise) e vinto due delle prime tre partite di campionato: 2-1 al Genk e 2-0 al Cercle Bruges, in mezzo la sconfitta esterna per 2-1 contro il Mechelen.

Per trovare l’ultima occasione in cui il Bruges non è andato a segno occorre riavvolgere il nastro fino al 27 aprile: 0-0 nello scorso campionato contro l’Union Saint Gilloise.

Di contro c’è un Salisburgo (5-0 al Grazer nel weekend in campionato) che dovrà prendersi dei rischi nel tentativo di conquistare la vittoria.

In questo contesto l’Over 2,5, ritenuto probabile dai bookie, ci può stare.

Almeno tre reti in partita (al 90') si giocano a 1.54 su Cplay, a 1.60 su Snai e a 1.62 su William Hill.