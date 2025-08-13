Conference League, pronostico ok per il Besiktas di Tammy Abraham

Il Besiktas vince a zero? Quanto vale questa ipotesi per i bookie

Del resto, le categorie nel calcio esistono e ogni tanto si vede anche in campo. Il St. Patrick’s, al momento sesto nel massimo campionato irlandese, aveva avuto vita facile nei turni precedenti di Conference contro Hegelmann e Kalju. Poi, un match fuori dalla loro portata contro il Besiktas che ha chiuso la pratica calando il poker già nel primo tempo.

Quota irrisoria per il successo del Besiktas, super favorito anche nel return match di Istanbul. Da valutare l’ipotesi che il Besiktas riesca a vincere a zero l’incontro: è offerta a 1.76 da Cplay e Begamestar, a 1.67 invece da Sisal.