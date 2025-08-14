Pronostici Europa League, come finisce Wolfsberger-Paok? Cosa dicono le quote

Equilibrio in Grecia, equilibrio anche in Austria. La partita d’andata del penultimo turno preliminare di Europa League tra Paok e Wolsberger è terminata 0-0.

Match ai supplementari? Ecco le quote del segno X

Strano ma vero: nessun tiro nello specchio della porta per i greci, alla loro prima uscita ufficiale della stagione. Polveri un po’ bagnate anche per il Wolfsberger che però, numeri alla mano, ci ha almeno provato di più in quel di Salonicco, chiudendo con tre tiri in porta.

In campionato gli austriaci hanno debuttato con un ko interno, 0-2 contro l’Altach, per poi rifarsi espugnando il campo dell’Austria Vienna con lo stesso risultato.

Fattore campo irrilevante e “trionfo” di No Goal e Under 2,5: queste le prime sensazioni che accompagnano le prove di inizio stagione del Wolfsberger.

E se questa sfida, oltre a regalare massimo due reti, necessitasse di supplementari (e anche rigori) per eleggere un vincitore?

Il pareggio è offerto a 3.15 da Cplay e Begamestar, a 3.10 da Bet365 e a 3 da Planetwin.