Dundee Utd-Rapid Vienna, il pronostico sorride agli austriaci ma...

Rapid favorito, il Dundee (in casa) può sorprendere

Due volte in vantaggio, due volte ripreso. Il Rapid, che partiva favorito, non ha fatto bene i conti con l’orgoglio scozzese. In campionato il Dundee ha pareggiato 2-2 col Falkirk e perso 2-3 con gli Hearts, dimostrandosi squadra imprevedibile.

Il Rapid nel suo campionato è invece scattato alla grande dai blocchi, battendo 1-0 il BW Linz e 2-1 lo Sturm Graz.

Per le quote team austriaco è favorito (il 2 vale mediamente 1.75, l'1 paga 3.90) al “Tannadice Park” dove il Dundee Utd può comunque dire la sua e magari sorprendere.

Tra gli esiti da tenere in considerazione c’è il Multigol Casa 1-2: quota 1.54 su Cplay, Begamestar e NetBet.