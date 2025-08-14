Pronostico Villarreal-Real Oviedo, una sfida tra "Gialli" e... "Santi"

Uno dei due anticipi di Liga in programma il giorno di Ferragosto vede protagonisti Villarreal e Real Oviedo (una neopromossa).

Le quote: poche chances per gli ospiti

Squadra da rinforzare quella del Sottomarino Giallo dopo le cessioni di Alex Baena e Thierno Barry, due dei protagonisti della cavalcata che ha portato il club in Champions (5° posto in classifica lo scorso anno).

Nelle fila degli ospiti milita una colonna ex Villarreal, come Santi Cazorla, che a 40 anni vuole regalarsi un’ultima stagione memorabile con la sua squadra del cuore.

Il Villarreal ha vinto solo una delle otto amichevoli disputate ma la “vittima” è stata illustre: l’Arsenal.

Tanti pareggi “estivi” per l’Oviedo, che in Segunda Division lo scorso anno ha chiuso la stagione regolare col minor numero di sconfitte esterne (5) all’attivo. Ora però la categoria è superiore e le quote lasciano ben poche speranze agli ospiti.

Da valutare, tra gli esiti a disposizione, la combo 1X+Multigol 1-3: si può giocare a 1.62 su Cplay e Begamestar, a 1.50 invece su Sisal.