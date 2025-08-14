Pronostico Liverpool-Bournemouth, debutto con vittoria per Salah? Le quote

Ferragosto con Premier League, Liga , Coppa Italia e non solo. In primo piano la sfida che inaugura il massimo campionato inglese, con il Liverpool campione in carica che ospita il Bournemouth , nono al termine dello scorso campionato. Il match è in programma venerdì 15 agosto alle ore 21.00.

Pronostico per i Reds: la combo da provare

L’abbraccio del pubblico di Anfield è la medicina migliore per curare le ferite causate dal ko ai rigori contro il Crystal Palace nel Community Shield (2-2 al 90’).

I Reds, che in estate non hanno badato a spese, hanno battuto le “Cherries” in 12 degli ultimi 13 precedenti, il più delle volte lasciando a zero gli avversari. Il caso più eclatante risale a tre anni fa, a fine agosto: 9-0.

Negli ultimi tre scontri diretti si registra un parziale di 9 gol a 0 per il Liverpool, che tra amichevoli e Community Shield ha sempre messo a referto gli esiti Goal e Over 2,5.

In un match dal pronostico logicamente favorevole ai Reds si può provare la combo 1+Multigol 2-5.

Un'opzione offerta a 1.56 da Cplay, Begamestar e NetBet.