Coppa Italia, pronostico Sassuolo-Catanzaro: per i bookie tra Berardi e Iemmello vince...

Il Sassuolo segna due o tre gol? La quota è interessante

Lo scorso anno le due formazioni si sono affrontate in Serie B e i calabresi sono riusciti nell’impresa di strappare 4 punti sui 6 disponibili ai neroverdi, protagonisti di una cavalcata eccezionale che li ha riportati prontamente in Serie A. Va detto però che il blitz del Catanzaro al Mapei (2-0 il 9 maggio) era arrivato quando la promozione di Berardi e compagni era già stata raggiunta da diverse settimane.

I risultati delle amichevoli chiaramente contano il giusto. Nelle più recenti, il Sassuolo ha pareggiato 0-0 con l’Empoli e 1-1 col Brest.

Per il Catanzaro va segnalata l’esibizione di fine agosto persa per 2-1 col Napoli campione d’Italia, con gol calabrese siglato dal sempreverde Iemmello.

Secondo i bookmaker è il Sassuolo ad avere le maggiori chances di vincere: il segno 1 al 90' vale circa 1.60, pareggio e segno "2" si giocano rispettivamente a 4 e a 5.

In questa sfida si può valutare l’ipotesi che, al 90’, il Sassuolo vada a segno due o tre volte. Occhi puntati allora sul Multigol Casa 2-3, offerto a 2.12 da Cplay e Begamestar, a 2.07 invece da Elabet.