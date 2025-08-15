Supercoppa di Germania, pronostico Stoccarda-Bayern: che sfida tra Woltemade e Kane

A distanza di un anno lo Stoccarda ci riprova. La squadra allenata da Hoeness contende al Bayern Monaco la Supercoppa di Germania dopo aver perso ai rigori contro il Bayer Leverkusen nella scorsa edizione. Il match è in programma sabato 16 agosto alle 20.30, alla MHPArena di Stoccarda.
Match spettacolo, le quote della combo
Per Kompany l'occasione di mettere in bacheca il primo trofeo stagionale e riscattare l'eliminazione subìta al Mondiale per club, ai quarti, contro il Psg. I bavaresi hanno vinto le amichevoli giocate contro Lione, Tottenham e Grasshoppers mentre lo Stoccarda è inciampato contro il Bologna (0-1, gol di Vitik) dopo tre successi.
In partita secca può succedere di tutto, il Bayern parte favorito ma lo Stoccarda ha giocatori (Undav, Leweling, Woltemade) in grado di far male a chiunque: Kompany lo sa bene.
Spettacolo protagonista quando si affrontano queste due squadre. Da valutare la combo Goal+Over 2,5: a 1.67 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Sisal.