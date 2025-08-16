Tuttosport.com

Maiorca-Barcellona, quote e pronostico: precedenti ok per i blaugrana

Grande attesa per il debutto in Liga dei campioni di Spagna in carica
2 min
MaiorcaBarcellonapronostico
Maiorca-Barcellona, quote e pronostico: precedenti ok per i blaugrana

La difesa del titolo di campione di Spagna del Barcellona inizia a Palma di Maiorca. La squadra di Hansi Flick, pronta ad ingaggiare l'ennesimo duello per la vittoria finale con il Real Madrid, debutta in trasferta contro il Maiorca che ha chiuso in decima posizione lo scorso campionato.

Il Barça vince con almeno due gol di scarto? Quota invitante

Un Barça in grande spolvero quello visto in estate: il 5-0 al Como è la più recente conferma di uno stato di forma che sembra già ad ottimi livelli. Il modo migliore per presentarsi al match inaugurale del campionato spagnolo.

Il Maiorca nella sua storia ha trovato nel Barcellona uno scoglio insormontabile, basti considerare che l'ultimo successo degli isolani risale al 2009.

Lo scorso anno i blaugrana vinsero 5-1 a "Son Moix" e pretendono il ruolo di favoriti in questo incontro. Il segno 2 vale 1.50 per Cplay, Lottomatica a Planetwin.

L'1 del Maiorca si gioca a 5.75 su GoldBet e BetFlag, a 5.60 su Eurobet.

Una vittoria del Barcellona con almeno due gol di scarto (partendo da 1-0) è un'ipotesi che oscilla tra quota 2.25 e 2.30.

