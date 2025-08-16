Coppa Italia, il pronostico di Milan-Bari: una combo per la "prima" dei rossoneri

La presenza di una big come il Milan nei trentaduesimi di Coppa Italia non passa di certo inosservata. La squadra di Max Allegri debutta a San Siro contro il Bari di Fabio Caserta, match in programma domenica 17 agosto alle 21.15. Ecco quote e pronostico di Milan-Bari .

Milan favorito: ecco i consigli su cosa giocare

Risultati in chiaroscuro per il Milan versione "amichevoli". Male la prima (0-1 con l'Arsenal) e l'ultima (1-4 col Chelsea) esibizione giocata, in mezzo però anche il bel 4-2 rifilato al Liverpool e la goleada (9-0) al Perth Glory. Il Bari viene da un successo per 3-0 sul Picerno, preceduto da un ko per 3-2 con il Casarano.

Atteso il verdetto del campo per avere le prime risposte, soprattutto dagli uomini di Allegri (squalificato), super favoriti in base alle quote dei bookmaker.

Il segno 1 vale 1.18 per Cplay, Begamestar e Sisal, il pareggio è proposto a 6.75 da Lottomatica, GoldBet e Planetwin.

La prima opzione da tenere in considerazione è la combo 1+Multigol 2-5: a 1.41 su Cplay e Begamestar, a 1.42 su Sisal.

Per chi crede in una vittoria del Diavolo con due o più gol di scarto (0:1) l'offerta di Cplay e Betsson è di 1.54, 1.57 quella di Sisal.