Chi vince lo scudetto? Ecco il parere dei bookmaker. In gioco anche l'ultimo posto in classifica

Primo e ultimo posto: ecco il succo di un paio di scommesse sulla Serie A reperibili nella sezione " Antepost ". A sei giorni dall'inizio del campionato le quote scudetto parlano chiaro, inoltre i bookmaker dicono la loro anche sulle squadre che più di tutte rischiano di finire all' ultimo posto in classifica .

Chi vince lo scudetto? Ecco le quote aggiornate

Il campionato di Serie A è ai nastri di partenza e, secondo i bookmaker, è il Napoli a partire “favorito”. La conferma dei partenopei è un’ipotesi che vale 2.65 per Cplay e Begamestar, 2.50 invece per Sisal. A differenza dello scorso anno, l’Inter si trova ad inseguire ed è la principale antagonista degli azzurri di Conte. Il tricolore ai nerazzurri, primi nel campionato 2023/24, è offerto a 4.

Il Milan di Max Allegri parte come terza forza e si gioca campione d’Italia a 6. Puntando sulla Juventus si può moltiplicare fino a 7.50 volte una qualsiasi giocata.

Chances fissate a 15 per la nuova Roma di Gasperini. Curiosità: più Como (35) che Atalanta (60) secondo alcuni operatori.

Ultimo posto in classifica: chi rischia di più

Dal primo posto in classifica all’ultimo: anche questo è oggetto di scommessa. Secondo i bookmaker hanno maggiori probabilità di finire in coda al gruppo alcune delle squadre promosse dalla Serie B.

In prima fila (si fa per dire) c’è la Cremonese di Davide Nicola, che si gioca ultima a fine campionato a quota 2.50. A breve giro di posta ecco il Pisa di Alberto Gilardino, bancato a 2.75.

Il Verona lo scorso anno si è salvato dalla retrocessione all’ultima giornata e per i bookie è la terza indiziata, in ordine di probabilità, a finire ultima in classifica: un’ipotesi che oscilla tra quota 3.50 e 5.