Premier League, pronostico Chelsea-Crystal Palace: Maresca a caccia dei primi tre punti

Vince il Chelsea? Cosa dicono le quote

Due partite disputate contro avversarie di grande livello che i “Blues” hanno vinto in maniera netta rifilando prima un 2-0 al Leverkusen e poi un 4-1 al Milan. Oggi alle 15 la formazione guidata da Enzo Maresca fa il suo esordio in campionato ospitando a Stamford Bridge il Crystal Palace nel primo dei tanti derby londinesi che la Premier League ogni anno propone.

A guardarla così sembrerebbe una gara senza storia. Contro un Chelsea che negli ultimi due mesi ha strapazzato tutti, si potrebbe dire ma... cosa potrebbe fare il Palace? Probabilmente la risposta sarà comunque “niente” ma è doveroso ricordare che le “Aquile”, giusto una settimana fa, dopo aver vinto la Fa Cup dello scorso anno, hanno conquistato per la prima volta nella loro storia anche il Community Shield (il primo trofeo della nuova stagione inglese) battendo ai rigori il Liverpool dopo che la partita si era chiusa sul 2-2.

Il traguardo è prestigioso ma anche così, nella sfida di oggi, i favori del pronostico non si spostano dal segno 1 a cui, probabilmente proprio per il successo di Wembley, viene associata anche una quota abbastanza interessante.

La vittoria del Chelsea si può giocare a 1.60 su Cplay e Begamestar, a 1.57 su BetFlag e a 1.55 su LeoVegas.