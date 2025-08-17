Pronostico Leeds-Everton, ecco l'opzione che intriga di più

Nel posticipo della prima giornata di Premier League si respira aria di equilibrio. A sfidarsi saranno il neopromosso Leeds e l' Everton , reduce dall'amichevole persa per 1-0 contro la Roma .

Quote equilibrate

Per la squadra di David Moyes un'estate avara di soddisfazioni per quanto concerne i risultati, con quattro sconfitte e due pareggi a dimostrare che c'è ancora tanto da fare. Lo scorso anno l'Everton si è salvato senza patemi pur avendo chiuso il campionato col quarto peggior attacco.

Per il Leeds si registrano tre pareggi contro Manchester United, Villarreal e Milan, utili a preservare un'imbattibilità che si protrae dal 9 marzo ad oggi.

Partita aperta a qualsiasi risultato: questo dicono sostanzialmente le quote, che accordano un leggero vantaggio al Leeds. La prospettiva di mettere un punto in cassaforte potrebbe soddisfare entrambe, il pareggio (magari accompagnato dall'Under 2,5) è un'opzione da considerare.

Segno X a 3.10 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 3.05 su LeoVegas. L'Under 2,5 si gioca a 1.75 su Cplay e William Hill, a 1.73 su LeoVegas.