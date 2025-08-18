Coppa Italia, chi passa il turno in Spezia-Sampdoria? Le quote del derby ligure

Una appena promossa (in serie A), l’altra prima retrocessa (in serie C) e poi ripescata e salvatasi nel playout contro la Salernitana. Questa, in estrema sintesi, la sfida tutta ligure tra Spezia e Sampdoria proposta dal turno di Coppa Italia che rappresenta l’esordio nella competizione (e anche stagionale) per entrambe le formazioni.

Spezia favorito... e l'1 è ben pagato

Lo Spezia in questa fase di preparazione estiva ha disputato diverse amichevoli vincendo praticamente contro le avversarie di minor caratura tecnica e perdendo prima con il Lecce e pareggiando poi con il Cittadella.

Più o meno quello che ha fatto anche la Sampdoria con l’unica differenza che i blucerchiati hanno affrontato “solo” avversari di categoria inferiore vincendo sì in tre occasioni ma pareggiando anche, a reti inviolate, contro il Novara.

I bianconeri sono sempre andati in rete anche contro gli avversari più impegnativi mentre i doriani nelle ultime due esibizioni hanno stentato e, a momenti, restavano all’asciutto non solo contro il Novara ma anche contro il Pontedera (1-0 il risultato finale).

Pur con tutte le incognite che una prima gara ufficiale può riservare alla fine è forse il segno 1 (molto ben pagato) che si lascia preferire.

La vittoria dello Spezia è offerta a 1.87 da Cplay e Begamestar, a 1.85 da Sisal e a 1.83 da Bet365.